Son Dakika | Eski Vali Tuncay Sonel hakkında flaş gelişme

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel için yapılan itiraz üst mahkeme tarafından reddedildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 21 Nisan’da Erzurum’da hâkim karşısına çıkarılan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sonel’in tutukluluğuna karşı bir üst mahkemeye yapılan itirazın reddedildiği öğrenildi. Böylece Sonel’in tutukluluk hâlinin devamına karar verilmiş oldu.

