Evinin önünde can verdi! Babasının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; baba A.Ç., evinin önünde park halindeki 33 AJJ 170 plakalı minibüsüyle geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada aracın arkasında bulunan 2 yaşındaki oğlu S.Ç., minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı fark eden çevredekiler ve ailesi, yaralı çocuğu vakit kaybetmeden Tarsus Devlet Hastanesine yetiştirdi. Hastanede acil tedavi altına alınan 2 yaşındaki S.Ç., doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi ve işlemler için hastane morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobiller birbirine girdi: 2 çocuk hayatını kaybetti!

BABA JANDARMA KARAKOLUNA GÖTÜRÜLDÜ

Evinin önünde kendi kullandığı araçla oğluna çarparak ölümüne neden olan baba A.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı. Baba A.Ç., olayın ardından ifadesine başvurulmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. (AA)