Şanlıurfa'da otomobiller birbirine girdi: 2 çocuk hayatını kaybetti!

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 yaşındaki Ömer Faruk Çubuk ile 17 yaşındaki Abdülhamit Günyar hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda meydana gelen iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, 15 yaşındaki Ömer Faruk Çubuk ve 17 yaşındaki Abdülhamit Günyar yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

ARAÇLARDA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

Kaza, dün akşam saatlerinde kara yolunun 25’inci kilometresinde gerçekleşti. Ahmet Ç. yönetimindeki 06 CEV 415 plakalı otomobil ile Mehmet Can U. idaresindeki 34 PB 9140 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar içerisinde sıkışan 4 yaralı, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Faruk Çubuk ve Abdülhamit Günyar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, kazada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisine devam ediliyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

