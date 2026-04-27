"Dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı!

Eskişehir-Bursa kara yolunda polisten kaçarken polis aracına çarpan ve lastiklerine ateş edilerek durdurulan otomobilde 274 gram sentetik uyuşturucu ile tabanca ele geçirilirken, araçtan inmemekte direnen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, polisten kaçan ve araç lastiklerine ateş edilerek durdurulabilen otomobilde 274 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

POLİS ARACINA ÇARPTILAR

Şüpheliler E.E. ve İ.P.'nin içerisinde bulunduğu otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolunda ekiplerce durdurulmak istendi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, polis aracına çarparak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin takibi sonucu otomobil, lastiklerine ateş edilerek durdurulabildi.

KOÇBAŞIYLA CAMLARI KIRILARAK GÖZALTINA ALINDILAR

Araç durdurulduktan sonra inmemekte direnen E.E. ve İ.P., ekiplerin koçbaşı kullanarak camları kırmasıyla araçtan çıkarıldı. Yapılan detaylı aramada 274 gram sentetik uyuşturucu ve bir adet tabanca bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

