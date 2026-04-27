5 kurşunla öldürülen hamile kadın davasında 'indirim' ısrarı: Yargıtay kararı bozdu

Konya'nın Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi'nde 16 Aralık 2020 tarihinde Ali Rıza Yüzer (40), 12 yıllık evli olduğu ve 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35), bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle 5 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından başlatılan hukuki süreçte Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesi, bebeğin babasının sanık Ali Rıza Yüzer olduğunu bilimsel olarak ortaya koydu.

YEREL MAHKEME AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ 'TAHRİK' İLE İNDİRDİ

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık, "Gebe olduğunu bildiği eşine karşı kasten öldürmek" suçundan yargılandı. Mahkeme, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak heyet, cinayetin 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaat getirerek cezayı müebbet hapse indirdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ 'İYİ HAL' İNDİRİMİYLE CEZAYI 23 YILA DÜŞÜRDÜ

Kararın ardından dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı geri gönderdi. Yerel mahkemenin ilk kararında direnmesi üzerine dosya tekrar istinafın önüne geldi. 8 Haziran 2023'te görülen duruşmada Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanığa müebbet hapis cezası verdi ancak "yargılama sürecindeki davranışlarını" göz önünde bulundurarak "iyi hal" indirimi uyguladı ve cezayı 23 yıla düşürdü.

İSTİNAF MAHKEMESİ YARGITAY KARARINA DİRENDİ

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığın cinayeti "haksız tahrik" hükümleri olmaksızın işlediğini belirterek kararı bozdu. Ancak Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesine dayanarak kararında diredi ve 23 yıllık hapis cezasını yineledi.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU: MAKTULÜN DEĞİL SANIĞIN ŞİDDETİ VAR

Dosyanın ikinci kez gittiği Yargıtay'da son sözü Ceza Genel Kurulu söyledi. Genel Kurul, istinaf mahkemesinin direnme kararının yerinde olmadığını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini belirterek kararı oy çokluğuyla bozdu. Kararın gerekçesinde şu tespitlere yer verildi:

"Maktulün suç tarihinden önceki süreçte sanığı aldattığı iddiası ispat edilememiş, aksine sanığın maktule yönelik baskı ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu maddi delillerle ortaya konulmuştur. Sadife'den kaynaklı herhangi bir hiddet veya şiddetli eleme yol açacak hareket bulunmadığı halde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır."

Dosya, Yargıtay'ın bu kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılmak üzere istinaf mahkemesine gönderildi. (DHA)