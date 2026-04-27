İçki içtiği arkadaşını demir çubukla öldürdü!

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, birlikte alkol alan iki arkadaştan biri, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu arkadaşını demir çubukla darbederek öldürdü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 01.00 sıralarında Kocapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Erol Baysal (62) ile evinde birlikte vakit geçiren Hüseyin D. (55) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Hüseyin D., yerden aldığı demir çubukla Baysal'ı acımasızca darbetti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erol Baysal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serinhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Baysal, hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bir hastayı yanlış organ ameliyatıyla öldürmüştü! Bu kez şoförlük yaparken yakalandı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, şüpheli Hüseyin D.'yi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)