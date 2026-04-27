Bursa’da hastane otoparkındaki otomobil yandı

Karacabey Devlet Hastanesi’ne yakınını getiren Turgay Ç., otomobilini saat 11.00 sıralarında otoparka park etti.

Bir süre sonra aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı, ardından da alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaparken, kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)