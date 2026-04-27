Antalya'da milyonluk tapu vurgunu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gayrimenkul piyasasında yaşanan devasa bir dolandırıcılık girişimini başarılı bir operasyonla durdurdu. Yurt dışında ikamet eden bir vatandaşın kimlik bilgilerini kullanarak sahte vekaletname düzenleyen şebekenin tapu dairesinde satış yapmaya hazırlandığı bilgisi üzerine düğmeye basıldı.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE SUÇÜSTÜ BASKIN YAPILDI

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde Almanya’da yaşayan V.E. isimli vatandaşa ait Aksu ilçesindeki değerli arazinin hedef alındığı saptandı. Piyasa değeri yaklaşık 120 milyon TL olan taşınmazın noter onaylı sahte belgelerle el değiştirmesini önlemek isteyen polis ekipleri Aksu Tapu Müdürlüğü ve çevresinde önlem aldı.

Satış işleminin gerçekleşeceği sırada düzenlenen baskında 10 şüpheli yakalanırken olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişi de 3 ayrı ilde gözaltına alındı.

TOPLAM VURGUN PLANI YARIM MİLYAR LİRAYI AŞIYOR

Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 15 adet cep telefonu ile SIM karta el konuldu. Dijital veriler ve belgeler üzerinde yapılan derinlemesine incelemeler dolandırıcılık planının boyutlarını gözler önüne serdi.

Şüphelilerin yakalandıkları son olay haricinde iki ayrı mağdura ait yaklaşık 650 milyon TL değerindeki arsaları da benzer yöntemlerle üçüncü kişilere satmaya çalıştıkları ortaya çıkarıldı.

ŞEBEKENİN 11 ÜYESİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 14 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti şüphelilerden 3 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken suç organizasyonunun içerisinde aktif rol aldığı tespit edilen 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)