Antalya'da milyonluk tapu vurgunu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Antalya’da sahte vekaletle 120 milyon liralık araziyi satmaya hazırlanan şebekeye tapuda suçüstü operasyon düzenlendi, 14 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gayrimenkul piyasasında yaşanan devasa bir dolandırıcılık girişimini başarılı bir operasyonla durdurdu. Yurt dışında ikamet eden bir vatandaşın kimlik bilgilerini kullanarak sahte vekaletname düzenleyen şebekenin tapu dairesinde satış yapmaya hazırlandığı bilgisi üzerine düğmeye basıldı.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE SUÇÜSTÜ BASKIN YAPILDI

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde Almanya’da yaşayan V.E. isimli vatandaşa ait Aksu ilçesindeki değerli arazinin hedef alındığı saptandı. Piyasa değeri yaklaşık 120 milyon TL olan taşınmazın noter onaylı sahte belgelerle el değiştirmesini önlemek isteyen polis ekipleri Aksu Tapu Müdürlüğü ve çevresinde önlem aldı.

Satış işleminin gerçekleşeceği sırada düzenlenen baskında 10 şüpheli yakalanırken olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişi de 3 ayrı ilde gözaltına alındı.

whatsapp-image-2026-04-27-at-16-18-42.jpeg

TOPLAM VURGUN PLANI YARIM MİLYAR LİRAYI AŞIYOR

Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 15 adet cep telefonu ile SIM karta el konuldu. Dijital veriler ve belgeler üzerinde yapılan derinlemesine incelemeler dolandırıcılık planının boyutlarını gözler önüne serdi.

Şüphelilerin yakalandıkları son olay haricinde iki ayrı mağdura ait yaklaşık 650 milyon TL değerindeki arsaları da benzer yöntemlerle üçüncü kişilere satmaya çalıştıkları ortaya çıkarıldı.

Kapora dolandırıcılarına operasyon: 2 şüpheli yakalandıKapora dolandırıcılarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı

ŞEBEKENİN 11 ÜYESİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 14 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti şüphelilerden 3 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken suç organizasyonunun içerisinde aktif rol aldığı tespit edilen 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Türkiye
Arkadaşlarıyla birlikte arabada uyuyan Ömer bir daha uyanamadı
Arkadaşlarıyla birlikte arabada uyuyan Ömer bir daha uyanamadı
Son Dakika | Eski Vali Tuncay Sonel hakkında flaş gelişme
Son Dakika | Eski Vali Tuncay Sonel hakkında flaş gelişme