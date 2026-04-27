Tünel içinde 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı!

Artvin’de tünelde hafif ticari araç ile pikabın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Artvin ile Erzurum şehirlerini birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki bir tünelde öğle saatlerinde şiddetli bir trafik kazası meydana geldi. Artvin yönünden Erzurum istikametine seyir halinde olan 2 aracın tünel içinde karıştığı kaza sonucu bölgede ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Güzergahın 7. kilometresinde yaşanan olayda araçlarda bulunan çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TÜNEL İÇİNDE 2 ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza Artvin-Erzurum kara yolunun yedinci kilometresinde bulunan tünel mevkiinde gerçekleşti. Mehmet Şahin yönetimindeki 08 DE 524 plakalı pikap ile Ali Fuat Beyaz idaresindeki 08 ABB 956 plakalı hafif ticari araç tünel içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken tünel içindeki diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tünel girişinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kazada sürücüler Mehmet Şahin ve Ali Fuat Beyaz ile birlikte araçlarda yolcu konumunda bulunan Orhan Bıyıklı, Şenol Aydemir, Murat Özmen, Doğan Ülker ve Seçkin Özay yaralandı.

Toplam 7 yaralı olay yerindeki ilk yardım çalışmalarının ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

