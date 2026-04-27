Dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı!

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı İdilli Mahallesi’nde, öğleden sonra meydana gelen olayda, 24 yaşındaki İbrahim Dib'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikte dereye yuvarlandı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Kazaya tanıklık eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonucunda, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkardığı İbrahim Dib, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)