Naci Görür depremlerin neden arttığını açıkladı: 6 Şubat'ı işaret etti

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde depremlerin artışına ilişkin açıklamada bulundu. "Depremler durduk yere artmaz" diyen Görür, "Depremin olduğu yerler levhalar arası veya levha içi sürtünme noktalarıdır. Son zamanlardaki artış levhaların hareketini artıran 2023 Maraş depremine bağlanabilir." dedi.

Son dönemde peş peşe meydana gelen irili ufaklı büyüklüklerdeki depremler, vatandaşı tedirgin ediyor. Depremlerdeki artışın nedeni ise kamuoyunda merak konusu oldu.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlerdeki artışın nedenini ilişkin, sosyal medya X hesabından açıklamada bulundu.

"DEPREMLER DURDUK YERE ARTMAZ"

Yaptığı açıklamada, "Depremler durduk yere artmaz" diyen Prof. Dr. Görür, depremin olduğu yerlerin, levhalar arası veya levha içi sürtünme noktaları olduğunu kaydederek, son zamanlardaki deprem artışının, levhaların hareketini artıran 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremine bağlanabileceğini ifade etti.

Naci Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son zamanlarda depremler arttı diyor okuyucularım. Depremler durduk yere artmaz sevgili okuyucular. Faylar büyük ölçüde levha sınırlarıdır. Levha içinde de gelişirler. Levhalar dünyamızın kabuk parçalarıdır. Hareketlidirler. Biri biri boyunca uzaklaşma, yakınlaşma ve yanal hareketler yaparlar. Hareket gücünü dünyamızın içindeki ısıdan alırlar. Hareket ettikçe faylar içindeki enerji artar ve kimi yerlerde depremler olur. Depremin olduğu yerler levhalar arası veya levha içi sürtünme noktalarıdır. Son zamanlardaki artış levhaların hareketini artıran 2023 Maraş depremine bağlanabilir."

Prof. Dr. Naci Görür'ün X paylaşımı (27 Nisan 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

