Freni boşalan TIR inşaat alanına daldı: 1 işçi feci şekilde can verdi

Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan TIR, inşaatı devam eden kaçış rampasına çarptı. Feci kazada blokların altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde Yasin G. idaresindeki mermer yüklü TIR, freninin boşalması sonucu Karaman-Mut karayolu Burunköy mevkisinde yapım çalışmaları süren kaçış rampasına çarptı.

Kazanın etkisiyle tırdaki mermer bloklar, bölgede çalışan işçiler ile park halindeki otomobil ve kamyonetin üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BLOKLARIN ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin incelemesinde, blokların altında kalan işçilerden Zafer Gezer'in hayatını kaybettiği, tır sürücüsü ile 3 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ulaşımın tek şeritten ve kontrollü sağlandığı kaza bölgesindeki çalışmalar sürüyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

