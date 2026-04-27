Ankara'da CHP'nin ilçe başkanlığına taşlı saldırı! Çevredekileri de bıçakla tehdit etti

Ankara'da, CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı gerçekleştirildi. Keçiören İlçe Başkanı Görkem Yıldırım, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırı asla münferit değildir. Bu saldırı; yıllardır bilinçli biçimde körüklenen nefret dilinin, kutuplaştırma siyasetinin ve hedef göstermenin doğrudan sonucudur." dedi.

"BU SALDIRI ASLA MÜNFERİT DEĞİLDİR"

Aynı açıklamada, yarın (28 Nisan) saat 13.00'te saldırıya ilişkin ilçe başkanlığı önünde basın açıklaması yapacaklarını duyuran Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"Keçiören İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırı asla münferit değildir. Bu saldırı; yıllardır bilinçli biçimde körüklenen nefret dilinin, kutuplaştırma siyasetinin ve hedef göstermenin doğrudan sonucudur.

Bu ülkenin siyasetini zehirleyenler, toplumu ayrıştırarak kendine alan açanlar ve bu dili meşrulaştıranlar, bugün yaşananların siyasi sorumluluğundan kaçamaz.

Biz bu karanlık anlayışı da, arkasındaki iradeyi de çok iyi tanıyoruz.

Demokratik siyaseti baskıyla sindirebileceğini sananlara, korku iklimi yaratarak geri adım attıracağını düşünenlere buradan açıkça söylüyoruz:

YILDIRAMACAKSINIZ!

Ne korkarız ne geri çekiliriz.

Örgütümüzle birlikte, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde; halkın iradesine, hukuka, adalete, demokrasiye ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya; bu kirli düzene, baskıya ve nefret siyasetine karşı mücadelemizi daha da büyüterek sürdürmeye kararlıyız.

Bizi yıldıramayacaksınız. Örgütlü mücadelemizi susturamayacaksınız."

TAŞLI SALDIRININ ARDINDAN BIÇAKLA TEHDİT

Saldırganın ayrıca, taşlı saldırının ardından çevredekileri bıçakla tehdit ettiği öğrenildi.

Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

