CHP ilçe başkanlığına taş atmıştı! Yine gözaltına alındı

Olay, öğle saatlerinde Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan CHP Şile İlçe Başkanlığı binasının önünde yaşandı. Aracıyla bina önüne gelen S.A., caddede durarak "Kızıma küfür ettiler" şeklinde bağırmaya başladı. Trafiğin sıkışmasıyla diğer sürücülerin tepki göstermesi üzerine yeniden aracına binen şüpheli, bu kez aracını ilçe başkanlığının bulunduğu pasajın girişindeki kaldırıma sürdü. Kaldırımda bulunan dükkanlara ait saksı, tabela ve ürünlere çarparak duran sürücü, araçtan inerek bağırmaya devam etti.

Bağcılar'da çocuklar altın dolu çanta buldu!

ESKİ SALDIRISI ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın S.A. olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde, S.A.'nın yabancı olmadığı anlaşıldı. Şüphelinin geçtiğimiz Şubat ayında da aynı CHP İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı gerçekleştirdiği ve bu nedenle daha önce de gözaltına alındığı tespit edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olay sırasında çevredeki dükkanlarda maddi hasar meydana gelirken, polisin olayla ilgili başlattığı geniş kapsamlı inceleme devam ediyor.