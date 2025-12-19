Son dakika| Bakanlık açıkladı: Kocaeli'de düşen İHA Rusya'ya ait

İçişleri Bakanlığı Kocaeli'de düşen İHA için açıklama yaptı. Bakanlık, düşen İHa'nın Rus yapımı olabileceğini söyledi.

Son dakika! Kocaeli'de İHA düştü

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Bugün (19 Aralık) Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal bir alana İHA düştü.

İlçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören bölge sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Düşürülen İHA ile ilgili ekipler inceleme başlattı.