Son dakika| Bakanlık açıkladı: Kocaeli'de düşen İHA Rusya'ya ait

Son dakika| Bakanlık açıkladı: Kocaeli'de düşen İHA Rusya'ya ait
Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı Kocaeli'de düşen İHA için açıklama yaptı. Bakanlık, düşen İHa'nın Rus yapımı olabileceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Kocaeli'de düşen İHA için açıklama yaptı. Bakanlık, düşen İHa'nın Rus yapımı olabileceğini söyledi.

Son dakika! Kocaeli'de İHA düştüSon dakika! Kocaeli'de İHA düştü

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir." denildi.

iha2.webp

NE OLMUŞTU?

Bugün (19 Aralık) Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal bir alana İHA düştü.

iha.webp

İlçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören bölge sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Düşürülen İHA ile ilgili ekipler inceleme başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Türkiye
Meral Akşener'den Leyla Zana'ya dayanışma telefonu
Meral Akşener'den Leyla Zana'ya dayanışma telefonu
Güllü'nün ölümünde şoke eden ifadeler! Eski patronu konuştu: 'Başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdan bil' demiş
Güllü'nün ölümünde şoke eden ifadeler! Eski patronu konuştu: 'Başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdan bil' demiş
9 ay sonra bir kez daha Beyazıt'ta toplandılar! Öğrencilerin eylemine polis müdahalesi: 26 gözaltı
9 ay sonra bir kez daha Beyazıt'ta toplandılar! Öğrencilerin eylemine polis müdahalesi: 26 gözaltı