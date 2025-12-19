Son dakika! Kocaeli'de İHA düştü

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Kocaeli’nin İzmit'te kırsal alana İHA düştü. Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki kırsal alana insansız hava aracı (İHA) düştü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören yurttaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

iha3.jpeg

iha2.jpeg

iha.jpeg

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Düşürülen İHA ile ilgili ekipler inceleme başlattı.

15 ARALIK'TA DA BİR İHA DÜŞÜRÜŞMÜŞTÜ

15 Aralık'ta da bir İHA Karadeniz yönünden hava sahasına giriş yapmış ve Ankara semalarında düşürülmüştü. Elmadağ ile Çankırı arasında düşürülen İHA'ya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde, hava sahası emniyetinin muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edilmiş, prosedürlerin tamamlanmasını müteakip en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürülmüştür" ifadeleri yer almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

