Muğla'da yolcu midibüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Olay, saat 13.00 sıralarında Fethiye’nin işlek noktalarından biri olan Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Bozkurt yönetimindeki yolcu midibüsü ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir minibüs kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan yolcular savrularak yaralandı.

13 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 13 yolcuya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere nakletti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.