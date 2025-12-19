Muğla'da yolcu midibüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Yayınlanma:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında yolcu midibüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 13 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fethiye’nin işlek noktalarından biri olan Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Bozkurt yönetimindeki yolcu midibüsü ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir minibüs kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan yolcular savrularak yaralandı.

mugla.jpg

13 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 13 yolcuya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere nakletti.

Annesini öldüren babası için en ağır cezayı istedi: Çocukken üzerimize tiner döküp yakmaya çalıştıAnnesini öldüren babası için en ağır cezayı istedi: Çocukken üzerimize tiner döküp yakmaya çalıştı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Türkiye
Taksi tartışmasında saç saça baş başa girdiler
Taksi tartışmasında saç saça baş başa girdiler
Kahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
Kahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı