Güllü'nün ölümünde şoke eden ifadeler! Eski patronu konuştu: 'Başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdan bil' demiş

Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu sırada gözaltına alınarak, "tasarlayarak kasten yakınını öldürmek" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Güllü'nün kızının elinde bavulla kaçarken görüntüsü ortaya çıktı

Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, CNN TÜRK'ten Merve Tokaz'a yaptığı açıklamada, şoke eden iddialarda bulundu.

Güllü'nün ölmeden 6 gün önce kendisine, "Başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdan bil" dediğini öne süren Aydın, şunları söyledi:

Güllü Hanım bu olay olmadan 5-6 gün önce bana 'Başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdan bil Ferdi' demişti. Tuğyan’ı sadece iki kere gördüm. Yalnız bütün Çınarcık’a sorduğumda 'Bu kadın katil olmuş olabilir, daha önce de bizi öldürmek istediğini söyledi' diye beyanlarda bulundu. Ben tabii hangi şahidi bulduysam, hangi delili bulmaya çalıştıysam savcılığa yardımcı olabilmek adına bir vatandaş olarak alıp savcılığa gittim. Yalova Savcılığı’na gittim. Yani etrafındaki herkes annesini öldürmek istediğini zaten kararlılıkla söylüyor. Biz de bunun buradan cinayet olduğunu düşündük. Keza zaten Savcı Duygu Bayar’ın da söylediği gibi Sayın Başsavcımız, 'İlk günden beri biz de cinayet olduğunu düşünüyorduk' dedi. Devletimiz büyük bir araştırma yaptı. Emniyet büyük bir araştırma yaptı ve bunun nitekim sonunda üst soya cinayet olduğu belli oldu ve tutuklandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ruh sağlığının iyi olmadığını söyleyen Ferdi Aydın, çarpıcı açıklamalarına şöyle devam etti:

Evlenmesi için annesinin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyor. Şu an Güllü Hanım’ın mal varlığı, kalan paralar, dünya sıralamasında şarkıları var. Yani telifler, onlar, bunlar vesaire… Yine 150-200 milyon lira bir mal varlığı kalıyor. Bunu da bunlar zaten biliyorlardı. Çünkü Güllü ablaya 15 gün önce film teklifi gelmişti.

Güllü abla da bunun kaç para edeceğini eğer evde anlattıysa mutlaka biliyorlardı. Çünkü öldükten sonra biliyorsunuz değeri de arttı. Kesinlikle biliyorlardı ve mal için yaptılar bence.

Para için yaptılar. Kadın evlenmek için yaptı. Ve çocuklar çocukken büyüyene kadar hep nefret etmişler annelerinden. Onun için bunların en büyük hayalinin zaten 'Annemi öldürmek en büyük hayalim' dediği söylemler var. Hem de en yakınlarına söylüyorlar bunu, defalarca kez bir kere sinirle değil. Kadın yaklaşık 2 yıldır her fırsatta 'Annemi öldürmek istiyorum' beyanlarında bulunuyor. Bu olayda tek başına Tuğyan yok, abisi Tuğberk de var.' şeklinde bir yanıt verdi.

"GÜLLÜ'NÜN HABERİ VARDI "

Güllü Hanım’ın kesinlikle haberi varmış ama bize söylememiş diye düşünüyorum. Çünkü evine sesli kameralar koymuş. Çelik kapısını en sağlamından taktırmış. İki odanın arasına bir kamera koymuş.

Ok işaretleriyle demir koymuş, ekstra binaya özel kameralar koymuş. Bir de yatak odasına şifreli kapı koymuş. Yani sen evde kızınla ve oğlunla yaşıyorsan ya da kızınla yaşıyorsan neden eve, odana şifreli kamera koyarsın? Bir nedeni var: Evde kızın paranı çalıyordur. İkinci neden vardır: Kızın seni öldürecektir. Bence kesinlikle bu. Ben hâlâ beraber olduklarını düşünüyorum