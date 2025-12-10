Güllü'nün kızının elinde bavulla kaçarken görüntüsü ortaya çıktı

Güllü'nün kızının elinde bavulla kaçarken görüntüsü ortaya çıktı
Yayınlanma:
Güllü’nün ölümüyle ilgili ‘kasten öldürme’ şüphesiyle gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun, yurt dışına kaçmaya hazırlanırken bavullarıyla binadan ayrıldıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Yalova’da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir görüntü ortaya çıktı.

"Kasten öldürme" suçlamasıyla Büyükçekmece'de gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun, yakalanmadan önce ellerinde bavullarla binadan ayrıldıkları anlar kameralara yansıdı.

gozaltina-alinan-gullunun-kizi-ve-arkad-1055703-313304-001.jpg

Sabah'ın ulaştığı görüntülerde, yurt dışına kaçış hazırlığında oldukları belirtilen Gülter ve Ulu'nun, binadan ellerinde bavullarla ayrıldıkları görüldü.

ÇELİŞKİLİ İFADELER TESPİT EDİLDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya gizlilik kararı getirilirken, teknik takip sonucu yakalanan şüpheliler hakkında kuvvetli somut delillerin bulunduğu belirtildi.

bavul-1.jpeg

Bilirkişilerin olay yerinde yaptıkları canlandırma ile şüphelilerin verdiği ifadeler arasında ciddi çelişkiler tespit edildi. Ayrıca Gülter ve Ulu’nun farklı zamanlarda alınan toplam 3 ifadesinin de birbirini tutmadığı kaydedildi.

Operasyon kapsamında Gülter ve Ulu'yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi de gözaltına alındı.

bavul-2.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

