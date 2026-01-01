İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: 2 bin 452 terör operasyonu yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Ocak 2025’ten bu yana terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında il genelinde 2 bin 452 operasyon yapıldığını, 4 bin 885 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Bürosu talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturmaların, terör örgütü mensuplarının ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik olduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında 1 uzun namlulu silah, 13 av/pompalı tüfek, 39 tabanca ve bin 377 fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 2 milyon 95 bin 106 TL, 439 bin 876 dolar, 248 bin 600 avro, 3 milyon 433 bin 54 TL değerinde altın ile 8 milyon TL değerinde Japon yenine el konulduğu bildirildi.

Başsavcılık, Terör Suçları Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu ifade etti.

