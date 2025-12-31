Başsavcılık açıkladı: 80 milyarlık mal varlığına el konuldu! İşte 2025'teki kara para operasyonları...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, İstanbul'da 2025 yılında kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin veriler paylaşıldı.

Şok iddia! Erdoğan'ın danışmanı kara para soruşturmasında şüpheli olarak ifade vermiş

Başsavcılığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından ilimiz genelinde faaliyet gösteren muhtelif örgütlerin mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik,

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" hakkında kanun ile "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında,

01/01/2025 tarihinden itibaren günümüze kadar toplam (1773) şüpheliye yönelik etkin tahkikat yürütülmüş, (1123) şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, (584) şüpheli tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık seksen milyar yedi yüz otuz beş milyon altı yüz kırk bin TL (80.735.640.000 TL) değerindeki mal varlığına (taşınır, taşınmaz, şirket payları, hak alacakları vb.) CMK 128 mad. gereğince el konulmuştur. Büromuz kapsamında yürütülen soruşturmalar titizlikle devam etmektedir.