Şok iddia! Erdoğan'ın danışmanı kara para soruşturmasında şüpheli olarak ifade vermiş

Şok iddia! Erdoğan'ın danışmanı kara para soruşturmasında şüpheli olarak ifade vermiş
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın istifa eden danışmanı Göksel Aşan'ın Can Holding'e yönelik kara para soruşturmasında ifade verdiği söylendi.

Can-Ciner Holding soruşturmalarında Habertürk medya grubuna el konuldu.

Can Holding yetkilileriyle ilgili de "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları yönünden soruşturmada Kenan Tekdağ da dahil olmak üzere 10'dan fazla kişi tutuklandı.

Soruşturma sürerken de 7 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevinde bulunan Prof. Göksel Aşan, 19 Kasım'da istifa etti.

Ensonhaber'de konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, Aşan'ın Can Holding soruşturması nedeniyle istifa ettiğini söyledi.

Kütahyalı, Aşan'ın Can Holding'ten rüşvet aldığı iddiası ile de geçtiğimiz günlerde 'şüpheli' olarak ifade verdiğini iddia etti.

"RÜŞVET ALDIĞI İDDİASI İLE İFADE VERDİ"

Kütahyalı şöyle konuştu:

"Bunu ilk kez açıklıyorum

Medyada bu gerçek, ilk kez ifade ediliyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi eski Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Can Holding’ten rüşvet aldığı (düzenli maaşa bağlandığı) iddiasıyla bu soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde şüpheli olarak ifadeye alındı.

Hala 'hükümete yakın isimler kayrılıyor' deniliyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, maliye profesörüdür.

Görevinden affını talep ederek ayrıldı. Kamuoyunda tanınmadığı için fazla konuşulmadı.

Göksel Aşan, Can Holding şoruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi ve o soruşturma ilerliyor. Burada dosyayı kapatalım olmadı. Bu çok önemli."

Erdoğan'ın başdanışmanı 'affını' istediErdoğan'ın başdanışmanı 'affını' istedi

screenshot-2025-12-24-at-16-11-11-1-xte-rasim-ozan-kutahyali-bunu-ilk-kez-acikliyorum-medyada-bu-gercek-ilk-kez-ifade-ediliyor-cumhurbaskanligi-finans-ofisi-eski-baskani-prof-dr-goksel-asan-can-holdingten-rusvet-aldigi.png

Aşan istifasını da şöyle açıklamıştı:

"Dün itibariyla Sayın Cumhurbaşkanımızdan kişisel nedenlerden ötürü Başdanışmanlık görevimden affımı talep ettim. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca bana liderliği altında Ülkeme hizmet etme imkanını tanıdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.


"Bundan sonra da sağlığım el verdiği müddetçe Ülkeme hizmete devam edeceğim. Görev yaptığım süre içerisinde ismini sayamayacağım bir çok insanın desteğini ve dostluğunu gördüm; haklarını helal etsinler. Rabbim bahtımızı, yolumuzu açık etsin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Siyaset
Ali Mahir Başarır sadece asgari ücreti konuştu
Ali Mahir Başarır sadece asgari ücreti konuştu
Koluna bir daire parası takan vekilin işleri tıkırında! AKP'li Hatipoğlu'nun şirketinden dev hamle!
Koluna bir daire parası takan vekilin işleri tıkırında! AKP'li Hatipoğlu'nun şirketinden dev hamle!