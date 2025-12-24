Şok iddia! Erdoğan'ın danışmanı kara para soruşturmasında şüpheli olarak ifade vermiş

Can-Ciner Holding soruşturmalarında Habertürk medya grubuna el konuldu.

Can Holding yetkilileriyle ilgili de "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları yönünden soruşturmada Kenan Tekdağ da dahil olmak üzere 10'dan fazla kişi tutuklandı.

Soruşturma sürerken de 7 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevinde bulunan Prof. Göksel Aşan, 19 Kasım'da istifa etti.

Ensonhaber'de konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, Aşan'ın Can Holding soruşturması nedeniyle istifa ettiğini söyledi.

Kütahyalı, Aşan'ın Can Holding'ten rüşvet aldığı iddiası ile de geçtiğimiz günlerde 'şüpheli' olarak ifade verdiğini iddia etti.

"RÜŞVET ALDIĞI İDDİASI İLE İFADE VERDİ"

Kütahyalı şöyle konuştu:

"Bunu ilk kez açıklıyorum Medyada bu gerçek, ilk kez ifade ediliyor Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi eski Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Can Holding’ten rüşvet aldığı (düzenli maaşa bağlandığı) iddiasıyla bu soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde şüpheli olarak ifadeye alındı. Hala 'hükümete yakın isimler kayrılıyor' deniliyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, maliye profesörüdür. Görevinden affını talep ederek ayrıldı. Kamuoyunda tanınmadığı için fazla konuşulmadı. Göksel Aşan, Can Holding şoruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi ve o soruşturma ilerliyor. Burada dosyayı kapatalım olmadı. Bu çok önemli."

Erdoğan'ın başdanışmanı 'affını' istedi

Aşan istifasını da şöyle açıklamıştı: