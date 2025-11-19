Erdoğan'ın başdanışmanı 'affını' istedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Göksel Aşan, kişisel sebepler nedeniyle görevinden affını istediğini açıkladı.
CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI AFFINI TALEP ETTİ
7 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevinde bulunan Aşan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:
- "Dün itibariyla Sayın Cumhurbaşkanımızdan kişisel nedenlerden ötürü Başdanışmanlık görevimden affımı talep ettim. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca bana liderliği altında Ülkeme hizmet etme imkanını tanıdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
- "Bundan sonra da sağlığım el verdiği müddetçe Ülkeme hizmete devam edeceğim. Görev yaptığım süre içerisinde ismini sayamayacağım bir çok insanın desteğini ve dostluğunu gördüm; haklarını helal etsinler. Rabbim bahtımızı, yolumuzu açık etsin."