Erdoğan'ın başdanışmanı 'affını' istedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Göksel Aşan, kişisel sebepler nedeniyle görevinden affını istediğini açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından olan Göksel Aşan, kişisel nedenlerden ötürü görevinden affını talep ettiğini duyurdu.

0x0-1744264411095.webp

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI AFFINI TALEP ETTİ

7 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevinde bulunan Aşan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

  • "Dün itibariyla Sayın Cumhurbaşkanımızdan kişisel nedenlerden ötürü Başdanışmanlık görevimden affımı talep ettim. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca bana liderliği altında Ülkeme hizmet etme imkanını tanıdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
jhkl.jpg
Göksel Aşan'ın X hesabından yaptığı paylaşım (19 Kasım 2025)
  • "Bundan sonra da sağlığım el verdiği müddetçe Ülkeme hizmete devam edeceğim. Görev yaptığım süre içerisinde ismini sayamayacağım bir çok insanın desteğini ve dostluğunu gördüm; haklarını helal etsinler. Rabbim bahtımızı, yolumuzu açık etsin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

