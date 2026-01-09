Saray'dan DEM Parti'nin raporuna eleştiri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEM Parti tarafından hazırlanan rapora dair görüşlerini paylaştı. Yılmaz, söz konusu raporun komisyonun çerçevesini aşan ve yüksek beklentiler barındıran bir içerik taşıdığını belirtti.

Feti Yıldız süreç raporunun biteceği tarihi açıkladı: İnfaz kanunu için de mesajı verdi

DEM Parti'den Bahçeli'ye Suriye yanıtı! "Tehdit dili bu süreci ilerletebilecek bir dil değil"

NTV’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, DEM Parti’nin raporuna ilişkin konuştu. Yılmaz, "DEM Partisi'nin raporu biraz komisyonun misyonunun ötesine geçen, çok fazla beklenti içeren bir rapor. Silahların bırakılması, terörün tasfiyesi ayrı bir süreçtir. Türkiye'de demokrasinin standartlarını yükseltmek ayrı bir meseledir."

Raporlama sürecine giren komisyonun yaklaşımına da değinen Yılmaz, ortaya konulacak çalışmanın uzlaşı noktalarını yansıtacağını belirterek, “Ortak noktaları ortaya koyan bir rapor çıkaracak" dedi.

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Yılmaz, açıklamalarının devamında sürecin hassasiyetine dikkat çekti. Terör örgütünün aldığı fesih ve silah bırakma kararlarının sahadaki yansımalarına ilişkin bir soruya da yanıt veren Yılmaz, "Takdir edersiniz ki bu hassas bir süreç. Bir terör örgütünün silah bırakması, farklı ülkeler, coğrafyalar, bölgeler vesaire söz konusu. Burada özellikle istihbarat kurumumuz ve silahlı kuvvetlerimizin sahadaki mekanizmaları, gözlemleri bizim için çok çok önemli. Belli sembolik biliyorsunuz silah yakmalar gerçekleşti. Mağaraların boşaltılması gibi birtakım somut adımlar söz konusu. Ama bu bir süreç ve devam ediyor" ifadelerini kullandı.