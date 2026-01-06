Feti Yıldız süreç raporunun biteceği tarihi açıkladı: İnfaz kanunu için de mesajı verdi

İmralı ile yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin TBMM kısmını üstlenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonui, komisyonda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibinin 'ortak rapor hazırlaması' için ikinci kez bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında çalışacak yazım ekibinin çalışmasına ilişkin bilgilendirmeyi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı.

FETİ YILDIZ SÜREÇ RAPORUNUN BİTECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Feti Yıldız, komisyon ortak rapor yazım ekibi toplantısı için TBMM Başkanlığı'na giderken gazetecilerin rapor yazımı ve infaz kanunu ile ilgili sorularını yanıtladı.

"Rapor yazım aşamasına geçildi mi" sorusuna yanıt veren Yıldız, "Hazırlık yapacağız" derken rapor için öngördüğü bitiş tarihini de açıkladı.

Son Dakika | DEM Parti'den Bahçeli'ye Suriye yanıtı! "Tehdit dili bu süreci ilerletebilecek bir dil değil"

Yıldız, şunları söyledi:

"Başlıkları tespit ederiz, önümüzdeki günlerde de yazılmaya başlar. Önce başlıklarda mutabık kalırız, raporu da bu ay içerisinde çıkartırız inşallah. Herkes söyleyeceğini söyledi, sayfalarca rapor yazıldı. Kesinlikle uzlaşırız. Standartlar belli. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodları elbette tartışılacak bir konu değil. Onun çerçevesinde oturur anlaşırız."

İNFAZ KANUNU İÇİN DE MESAJI VERDİ

"Aslında biz infaz düzenlemesi yaptık. 50 bin kişi çıkıyor, 6 ay içerisinde bir 50-60 bin kişi daha çıkacak. Benim söylediğim burada infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkartırsak infaz düzenlemesi yamalı bohçaya döndü diyoruz ya bundan da kurtuluruz. Derli toplu, anayasadaki eşitlik ilkesine uygun infaz yasasını el birliği ile çıkartırız. İnfazda anlaşamayacağımız tek şey oranlar. Oranlar da konuşuruz. Yarıya indirilmesi gibi peşin bir durum söz konusu değil."