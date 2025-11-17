Erdoğan'ın danışmanı Saral bu kez Hasan Can Kaya'yı hedef aldı

Erdoğan'ın danışmanı Saral bu kez Hasan Can Kaya'yı hedef aldı
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın programında yaşanan bir diyalog üzerinden Kaya'yı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Konuşanlar programıyla tanınan ünlü komedyen Hasan Can Kaya'yı hedef aldı.

Saral, Kaya'nın programında bir seyirciyle yaşadığı diyaloğun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü komedyeni dini değerlerle alay etmekle suçlayan Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum."

Atatürk'ü öven eski bakana Erdoğan'ın danışmanı Saral'dan hakaret: "Bu cahil müptezel..."Atatürk'ü öven eski bakana Erdoğan'ın danışmanı Saral'dan hakaret: "Bu cahil müptezel..."

MANİFEST'İ DE HEDEF ALMIŞTI

Oktay Saral, daha önce Manifest grubu hakkında da paylaşım yapmış, "Manifest grubu denen bu ahlâksız, edepsiz, hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra Manifest hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

