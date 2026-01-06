Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak

Artan yolcu talebi ve maliyet baskıları karşısında havayolu şirketleri kapasiteyi yükseltmenin yollarını ararken, Avrupa'da bazı hava yolu şirketlerinin uçaklarda ayakta yolcu taşımayı planladığı iddia edildi.

'Skyrider 2.0' adı verilen ve yolcuların ayakta sayılabilecek pozisyonda seyahat etmesi için koltuklar tasarlandı.

MALİYET VE KAPASİTE HEDEFİ

İtalyan firması Aviointeriors tarafından geliştirilen bu sistemle birlikte havayolu şirketlerinin hem maliyetlerini düşürmesi hem de yolcu kapasitesini artırması hedefleniyor.

YÜZDE 20 KAPASİTE ARTIŞI

Kapasitenin yaklaşık yüzde 20 oranında artacağı belirtilirken, bu sayede daha uygun fiyatlı biletlerin sunulabileceği savunuluyor.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan koltuk tasarımı, kimi kullanıcılar tarafından “insanlık dışı” ve “konforsuz” olarak eleştirilirken, bazı kesimler ise uygulamayı olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Ayakta yolculuk döneminin bu yıl hayata geçirilmesi bekleniyor.