Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak

Yayınlanma:
Güncelleme:
Avrupa’da bazı hava yolu şirketleri, yolcu kapasitesini yaklaşık yüzde 20 oranında artırmayı hedefleyen “yarı ayakta” Skyrider 2.0 koltuklarını bu yıl hizmete sunmaya hazırlandığı iddia edildi. İtalyan firması Aviointeriors tarafından tasarlanan bu sistem, daha dik oturuş pozisyonu ve dar koltuk aralıklarıyla uçaklarda daha fazla yolcu taşınmasını amaçlıyor.

Artan yolcu talebi ve maliyet baskıları karşısında havayolu şirketleri kapasiteyi yükseltmenin yollarını ararken, Avrupa'da bazı hava yolu şirketlerinin uçaklarda ayakta yolcu taşımayı planladığı iddia edildi.

'Skyrider 2.0' adı verilen ve yolcuların ayakta sayılabilecek pozisyonda seyahat etmesi için koltuklar tasarlandı.

koltuk.jpg

MALİYET VE KAPASİTE HEDEFİ

İtalyan firması Aviointeriors tarafından geliştirilen bu sistemle birlikte havayolu şirketlerinin hem maliyetlerini düşürmesi hem de yolcu kapasitesini artırması hedefleniyor.

Uçaklarda yeni eşya yasağı: Sadece kabin bagajında taşınabilecekUçaklarda yeni eşya yasağı: Sadece kabin bagajında taşınabilecek

YÜZDE 20 KAPASİTE ARTIŞI

Kapasitenin yaklaşık yüzde 20 oranında artacağı belirtilirken, bu sayede daha uygun fiyatlı biletlerin sunulabileceği savunuluyor.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan koltuk tasarımı, kimi kullanıcılar tarafından “insanlık dışı” ve “konforsuz” olarak eleştirilirken, bazı kesimler ise uygulamayı olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Ayakta yolculuk döneminin bu yıl hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

