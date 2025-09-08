Uçaklarda yeni eşya yasağı: Sadece kabin bagajında taşınabilecek

Yayınlanma:
ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) uçaklarda kabin bagajı dışında elektrikli diş fırçalarının taşınmasını yasakladı.

ABD’de Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), yolcuların bagajlarını hazırlarken dikkat etmeleri gereken uzun listeye bir madde daha ekledi.

Buna göre lityum pil içeren elektrikli diş fırçaları sadece kabin bagajında taşınbilecek.

Elektrikli diş fırçaları teknik olarak uçağa alınmasına izin veriliyor olsa da TSA, bu fırçaların güvenli şekilde valizlerie koyulmasına ilişkin “özel talimatlar” yayınladı.

EL BAGAJINDA TAŞINMASI GEREKECEK

Elektrikli diş fırçasında lityum pil bulunuyorsa, her zaman el bagajında taşınması gerekecek. TSA'ya göre, yedek veya takılı olmayan lityum pillerin de el bagajına konulması gerekiyor.

Paketleme yapılacaklar listenizi kontrol ederken, gaz kartuşları veya bütan ile çalışan saç maşası ve düzleştirici gibi kablosuz saç aletleri de yakın zamanda kayıtlı bagajlarda yasaklanmıştı.

TSA’nın bunları bulduğu anda bagajdan çıkaracağı bildirildi. Ancak bu aletler el bagajına güvenli bir şekilde koyulduğu sürece taşınabilecek.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

