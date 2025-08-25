Uçuşlarda yeni dönem: 3 eşya yasaklandı

Uçuşlarda yeni dönem: 3 eşya yasaklandı
Yayınlanma:
ABD'de Federal Havacılık İdaresi, uçaklarda 3 yeni eşyanın yasaklandığını açıkladı. Bu kapsamda bütan ve gaz kartuşları ile çalışan kablosuz saç aletleri ve bunların yedek kartuşları uçaklardan yasaklandı. Aramalarda fark edildiği takdirde bunlara el konulacak.

ABD’de Federal Havacılık İdaresi’ne (FAA) bağlı Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) 3 yeni eşyayı uçuş yasağı listesine ekledi. Uçuş yetkililerinin duyurduğuna göre, gaz kartuşları veya bütan ile çalışan tüm saç maşaları ve düzleştiriciler ile bunların yedek kartuşları fark edildiği takdirde el koyulacak.

Kablosuz saç aletleri, kazara çalışmasını engelleyeceği değerlendirilen bir güvenlik kapağı bulunduruyorsa el bagajında taşınabilecek. Normal kablolu saç aletleri için ise bir yasak uygulanmayacak.

AYAKKABI ÇIKARMA ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTI

TSA yakın zamanda havalimanlarında, ayakkabıların çıkarılması zorunluluğunu düzenleyen kuralı ortadan kaldırarak ülke çapındaki yolcuların beğenisini kazanmıştı. Ancak yeni kurallar yolcuların bagajlarına ne koyacaklarını yeniden düşünmelerine neden olabilir.

Çok eleştirilen 3,4 ons sıvı sınırlaması hala yürürlükte ve birçok yolcuyu, seçtikleri havalimanındaki zorunlu güvenlik kontrol noktasından geçmeden önce pahalı cilt bakım ürünlerini veya diğer eşyaları atmaya zorluyor.

Dev havayolunda yeni dönem: 2 koltuk parası alınacakDev havayolunda yeni dönem: 2 koltuk parası alınacak

Dev havayolu şirketi duyurdu: 1 Eylül’den itibaren başlayacakDev havayolu şirketi duyurdu: 1 Eylül’den itibaren başlayacak

Havayoluna şok: 390 bin yolcu etkilenecekHavayoluna şok: 390 bin yolcu etkilenecek

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Dünya
İsveçli diplomattan NATO skandalı: Türkiye dosyalarını tuvalette unuttu
İsveçli diplomattan NATO skandalı: Türkiye dosyalarını tuvalette unuttu
İşsiz sayısı 3 milyona dayandı
İşsiz sayısı 3 milyona dayandı
Piyangoyu 14 kez kazanan ekonomist sırrını açıkladı
Piyangoyu 14 kez kazanan ekonomist sırrını açıkladı