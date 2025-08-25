Uçuşlarda yeni dönem: 3 eşya yasaklandı

ABD’de Federal Havacılık İdaresi’ne (FAA) bağlı Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) 3 yeni eşyayı uçuş yasağı listesine ekledi. Uçuş yetkililerinin duyurduğuna göre, gaz kartuşları veya bütan ile çalışan tüm saç maşaları ve düzleştiriciler ile bunların yedek kartuşları fark edildiği takdirde el koyulacak.

Kablosuz saç aletleri, kazara çalışmasını engelleyeceği değerlendirilen bir güvenlik kapağı bulunduruyorsa el bagajında taşınabilecek. Normal kablolu saç aletleri için ise bir yasak uygulanmayacak.

AYAKKABI ÇIKARMA ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTI

TSA yakın zamanda havalimanlarında, ayakkabıların çıkarılması zorunluluğunu düzenleyen kuralı ortadan kaldırarak ülke çapındaki yolcuların beğenisini kazanmıştı. Ancak yeni kurallar yolcuların bagajlarına ne koyacaklarını yeniden düşünmelerine neden olabilir.

Çok eleştirilen 3,4 ons sıvı sınırlaması hala yürürlükte ve birçok yolcuyu, seçtikleri havalimanındaki zorunlu güvenlik kontrol noktasından geçmeden önce pahalı cilt bakım ürünlerini veya diğer eşyaları atmaya zorluyor.

