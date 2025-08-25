Dev havayolunda yeni dönem: 2 koltuk parası alınacak

ABD merkezli Southwest Airlines, büyük beden yolcularla ilgili politikasına değişikliğe gitti. Havayolu, büyük beden yolcuların önceden ödeme yapmadan ekstra koltuk satın alabilmelerini sağlayan uzun süredir devam eden politikasını sonlandırıyor.

Dallas merkezli havayolunun yeni politikasına göre, 27 Ocak 2026 tarihinden itibaren tek koltuğa rahatça sığamayan yolcuların önceden ek koltuk satın almaları gerekecek ve geri ödemeler daha katı koşullar altında yapılacak.

GERİ ÖDEME ŞARTLI OLACAK

Yeni kurallara göre, bir koltuğun kol dayama sınırları içine sığamayan yolcualr, rezervasyon sırasında iki koltuk satın almak zorunda. Geri ödeme, uçuşun dolmamış olması, koltukların aynı ücret sınıfında olması ve geri ödeme talebinin seyahatten sonraki 90 gün içinde yapılması durumunda sağlanabilecek.

Bu değişiklik Southwest'in genellikle dolu uçuşlarda bile ekstra koltuk için büyük beden yolculara geri ödeme yaptığı veya yer varsa ücretsiz olarak ek koltuk sağladığı mevcut politikadan keskin bir dönüş anlamına geliyor.

'KOMŞU KOLTUKLARA TAŞAN MÜŞTERİLER'

Southwest Airlines tarafından politika değişikliğine ilişkin yapılan açıklamada, "Komşu koltuklara taşan müşteriler, ek koltuğun mevcut olmasını sağlamak için seyahatten önce gerekli sayıda koltuk satın almalıdır. Kolçak, koltuklar arasındaki kesin sınır olarak kabul edilir; yolcu koltuklarının genişliği hakkındaki bilgileri inceleyebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

