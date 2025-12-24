İletişim Başkanı Duran'dan düşen uçak açıklaması

İletişim Başkanı Duran'dan düşen uçak açıklaması
Son dakika... İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ve düşmesinin ardından Genelkurmay Başkanı Al-Haddad dahil 5 kişinin öldüğü Libya heyetinin uçağına dair son bilgileri paylaştı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sadece resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği uyarısını yaptı. Bu kaynaklardan edinilen son bilgileri aktaran İletişim Başkanı, uçağın saat 20:17'de kalktığını, 20:33'te ise acil durum bildirdiğini aktardı. Duran uçakla irtibatın 20:36'da kesildiğini söyledi.

'20:36'DA RADAR EKRANINDAN KAYBOLDU'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran şu ifadeleri kullandı:

"23 Aralık 2025 günü Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettabatı taşıyan bir özel jet, 20:17’de Esenboğa havalimanından kalktıktan sonra 20:33’te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur. Uçak hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa havalimanına yönlendirilmiş ve havalimanında gerekli önlemler alınmaya başlamıştır. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçak 20:36’da radar ekranından kaybolmuş ve sonrasında irtibat kurulamamıştır.

'TEYİTSİZ BİLGİLER DİKKATE ALINMAMALI'

İçişleri Bakanlığımıza bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda düştüğü anlaşılan uçağa ait enkaza ulaşılmış olup, ilgili tüm kurumlarımızca gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Bu süreçte başta basın-yayın kuruluşlarımız olmak üzere kamuoyumuzun sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi; bunun haricinde sosyal medyadaki teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerini dikkate almaması, dezenformasyon girişimlerine prim verilmemesi adına oldukça önemlidir."

