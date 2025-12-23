Ankara'dan kalkan özel jetle bağlantı koptu: Libya Genelkurmay Başkanı da uçaktaydı

Ankara'da Esenboğa'dan havalanan özel bir jet ile radar bağlantısının kesildi. Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda'yı taşıyan uçak olduğu öğrenildi.

PATLAMA SESİNİN GELDİĞİ ANLAR KAMERADA

Uçağın düştüğü öğrenildi. Haymana'da düşen uçağa ait olan patlama sesinin duyulduğu anlar kameralara yansıdı.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Haymana'da olay yerinden bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındığı görüntülerde insanların yardıma koştuğu belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA: LİBYA GENEL KURMAY BAŞKANI DAHİL 5 KİŞİ UÇAKTAYDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıkla ile uçakta Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişinin uçakta olduğunu söyledi.

Yerlika'nın açıklamasında, "Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Bakan Yerlikaya yaptığı ikinci açıklama ile uçağın enkazına ulaşıldığını söyledi. Yerlikaya, "Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA TEMASLARDA BULUNMUŞTU

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulundu. Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad’ı askerî törenle karşıladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Orgeneral Haddad ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel de yer aldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda, bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etmişti.

ÜLKESİNE GERİ DÖNMEK ÜZERE YOLA ÇIKMIŞTI

Akşam saatlerinde ülkesine dönmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı gelen El Haddad’ın bindiği Malta bayraklı 9H-DFS kuyruk tescilli Dassault Falcon 50 tipi iş jetinin Ankara'da düştüğü öğrenildi.