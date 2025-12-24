Uçak kazası için Libya'dan Ankara'ya heyet geliyor!

Libya Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Ankara Haymana düştü.

Libya Başbakanı Abdülhamid Muhammed el-Dibeybe, yaptığı açıklama ile uçakta bulunanların hayatını kaybettiğini duyurdu. Vefat haberlerine ilişkin Türk makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ankara'dan kalkan özel jet düştü: Libya Genelkurmay Başkanı da uçaktaydı

LİBYA'DAN BİR HEYET ŞAFAK VAKTİ ANKARA'YA GELECEK

Libya Devlet Yüksek Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Hasan Habib, Ankara’dan Trablus’a gitmek üzere havalanan ve Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed el-Haddad’ın da içinde bulunduğu uçağın düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habib, kazada el-Haddad ile birlikte beş üst düzey askeri yetkilinin hayatını kaybettiğini belirterek, soruşturma sürecini takip etmek üzere Libya’dan bir heyetin şafak vakti Ankara’ya geleceğini söyledi.

"NEDENLERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI TEKNİK EKİPLERİN SORUMLULUĞUNDA"

Uçağın kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra radardan kaybolduğunu ifade eden Habib, Ulusal Birlik Hükümeti’nin tüm gelişmeleri izlemek amacıyla özel bir birim oluşturduğunu kaydetti. Habib, “Uçak kazasının nedenlerinin ortaya çıkarılması teknik ekiplerin sorumluluğundadır” dedi.

Kazaya ilişkin incelemelerin, Türk makamlarıyla koordinasyon içinde sürdürüleceği bildirildi.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeyde de yaptığı açıklamada, "Uçak kazası olayını araştırmak ve Türk makamlarıyla koordinasyonu sağlamak üzere Ankara'ya resmi bir heyet gönderilmesini emrettim" dedi.