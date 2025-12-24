Libya'da millî yas ilan edildi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyetin Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 3 günlük milli yas ilan etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Türkiye'nin Ankara kentinde meydana gelen uçak kazasında Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi üzerine resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan edildiği bildirildi.

YAS TEDBİRLERİ AÇIKLANDI

Açıklamada, bu süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceği ve tüm resmi ve kutlama etkinliklerinin askıya alınacağı belirtildi. Hükümet, yaşamını yitirenlerin ailelerine ve silah arkadaşlarına taziyelerini iletti.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Hükümetin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu (3 gün) süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır. Bu karar, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad ve arkadaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara ilindeki resmi bir görevden dönerken trajik bir kazada hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle alınmıştır."

BAĞIMSIZLIK KUTLAMALARI DÜZENLENECEKTİ

Açıklamada ayrıca, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin olayın koşullarını incelemek üzere Libya Savunma Bakanlığı'na Ankara'ya resmi bir heyet gönderme talimatı verdiği kaydedildi. Libya'da ülkenin İtalya işgalinden kurtuluşunun 74. yılı nedeniyle 24-25 Aralık'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları düzenlenecekti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

