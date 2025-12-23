Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!

Dünyanın en uzun havayolu seferi rekoru el değiştirdi. China Eastern Airlines, Şanghay’dan Buenos Aires’e Auckland aktarmalı olarak gerçekleştirdiği ve 29 saat süren yeni hattıyla ultra uzun uçuşlarda bu alanda zirveye yerleşti.

İlk sefer aralık ayı başında gerçekleştirilirken, kıtalar arası bu maraton yolculuk havacılık sektöründe dikkatleri üzerine çekti.

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı

29 SAATE KADAR UZADI

Euronews'te yer alan habere göre, İlk sefer, 4 Aralık’ta Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı’ndan havalanırken, güney yönlü uçuş 25 saati aşan sürede tamamlandı. Rüzgarın etkisiyle Çin’e dönüş yolculuğu ise yaklaşık 29 saate kadar uzuyor.

AUCKLAND’DA KISA BİR MOLA

316 koltuklu Boeing 777-300ER ile yapılan haftada 2 kez gerçekleşen sefer, yaklaşık 20 bin 700 kilometrelik bir mesafe sonunda Arjantin’in başkenti Buenos Aires dışındaki Ezeiza Uluslararası Havalimanı’nda son buluyor. Auckland’da 2 saatlik bir mola içeriyor.