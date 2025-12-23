Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!

Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Yayınlanma:
China Eastern Airlines, Şanghay’dan Buenos Aires’e Auckland üzerinden bağlayan ve toplamda 29 saat süren yeni seferiyle ultra uzun uçuşlarda yeni bir rekora imza attı.

Dünyanın en uzun havayolu seferi rekoru el değiştirdi. China Eastern Airlines, Şanghay’dan Buenos Aires’e Auckland aktarmalı olarak gerçekleştirdiği ve 29 saat süren yeni hattıyla ultra uzun uçuşlarda bu alanda zirveye yerleşti.

İlk sefer aralık ayı başında gerçekleştirilirken, kıtalar arası bu maraton yolculuk havacılık sektöründe dikkatleri üzerine çekti.

ucusss.jpg

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı

29 SAATE KADAR UZADI

Euronews'te yer alan habere göre, İlk sefer, 4 Aralık’ta Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı’ndan havalanırken, güney yönlü uçuş 25 saati aşan sürede tamamlandı. Rüzgarın etkisiyle Çin’e dönüş yolculuğu ise yaklaşık 29 saate kadar uzuyor.

AUCKLAND’DA KISA BİR MOLA

316 koltuklu Boeing 777-300ER ile yapılan haftada 2 kez gerçekleşen sefer, yaklaşık 20 bin 700 kilometrelik bir mesafe sonunda Arjantin’in başkenti Buenos Aires dışındaki Ezeiza Uluslararası Havalimanı’nda son buluyor. Auckland’da 2 saatlik bir mola içeriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Dünya
İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlü zirvede bir araya geldi! 'Tarihsel hakimiyet' mesajı!
İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlü zirvede bir araya geldi! 'Tarihsel hakimiyet' mesajı!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak