700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Kanada'nın dünyaca ünlü havayolu şirketi Air Transat'ta yüzlerce pilot grev yapmaya hazırlanıyor. Grevin başlamasıyla birlikte çok sayıda uçuş askıya alındı.

Kanada'da Air Transat isimli havayolu şirketinde 700 pilot, iş bırakma kararı aldı. Maaş artışındaki anlaşmazlık nedeniyle alınan grev kararının ardından çok sayıda uçuş askıya alındı.

700 PİLOT GREV KARARI ALDI

Kanada'da Transat AT sendikası ile Air Transat havayolu şirket yöneticileri arasındaki görüşmeler durma noktasına geldi. Anlaşmanın sağlanamaması nedeniyle şirkette görev yapan 700 pilot 72 saatlik iş bırakma eylemine başlamaya karar verdi.

Kanada basınında yer alan haberlere göre; grev kararının şirkete bildirilmesinin ardından 8-9 Aralık tarhilerindeki tüm uçuşlar askıya alındı.

Grev kararı işyerine asıldı: Emekçilerin direnişi başladıGrev kararı işyerine asıldı: Emekçilerin direnişi başladı

İtalyan gazetecilerden grev kararı: Basının amiral gemilerinde haber akışı kesildiİtalyan gazetecilerden grev kararı: Basının amiral gemilerinde haber akışı kesildi

"GREVİ ÖNLEMEK İÇİN HALA ZAMAN VAR"

Şirket önümüzdeki beş yıl için yüzde 59'luk maaş artışı ve çalışma şartlarında iyileştirme önerisinde bulunurken sendika yöneticisi Bradley Small, "Grevi önlemek için hâlâ zaman var ama pazarlık masasında önemli ilerleme kaydedilmedikçe, modern bir sözleşme elde etmek için gerekiyorsa greve gireceğiz" dedi.

