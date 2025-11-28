Grev kararı işyerine asıldı: Emekçilerin direnişi başladı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren Boettcher Matbaa Malzemeleri işyerinde emekçiler grev kararı aldı. Birleşik Metal İş Sendikası, grev kararının fabrika girişine asıldığını duyurdu.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren, DİSK'e bağlı Birleşik Metal Sendikası örgütlü Boettcher Matbaa Malzemeler iş yerinde emekçiler grev aldı.

Toplu iş sözleşme görüşmelerinin tıkanmasının ardından alınan grev kararının fabrika girişine asılmasıyla iş bırakma eylemi başladı.

GREV KARARI İŞYERİNE ASILDI

Birleşik Metal İş Sendikası, İstanbul 1 Nolu Şube'ye bağlı Boettcher Matbaa Malzemeleri'nde emekçilerin iş bıraktığını duyurdu.

İşyeri önünde yapılan eylemde onlarca işçi "Direne direne direnişten zafere!" sloganları attı.

Bugün işyeri kapısına asılarak başlanan grev ile ilgili sendikadan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

  • "İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Boettcher Matbaa Malzemeleri işyerinde, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine üyelerimiz, temsilcilerimiz ve şube yöneticilerimiz, grev kararını bugün işyeri kapısına asarak ilan etti.
  • Boettcher Matbaa Malzemeleri işçileri, attıkları coşkulu sloganlarla toplu sözleşme talepleri için mücadele kararlılığını ortaya koydu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

