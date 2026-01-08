Manisa'da içki masasındaki 3 arkadaş tüfekle birbirlerini vurdu: Biri cezaevinden yeni salınmıştı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Medar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde silahlı bir çatışma yaşandı. İçki içmekte olan üç arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine 22 yaşındaki Mert Aybar, 22 yaşındaki Mehmet Ç. ve 27 yaşındaki Emre T.’nin her biri birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Çevredekilerin duyduğu silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, vücuduna saçma isabet eden Mert Aybar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Ç. ve Emre T. ise ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyona pompalı tüfekle saldırı! 3 kişi tutuklandı

Yeni yılın ilk saatlerinde... Alkollü içecek alamayan saldırgan tüfekle restoranı taradı: 1 ölü 3 yaralı

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Mert Aybar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Yaralıların tedavisi ise hastanede sürüyor. Emre T.'nin cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.