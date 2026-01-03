Yeni yılın ilk saatlerinde... Alkollü içecek alamayan saldırgan tüfekle restoranı taradı: 1 ölü 3 yaralı

Yeni yılın ilk saatlerinde... Alkollü içecek alamayan saldırgan tüfekle restoranı taradı: 1 ölü 3 yaralı
Yayınlanma:
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 1 Ocak'ın ilk saatlerinde Kızko sahilinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restorana gelen Gürkan T. (42) isimli şahıs, işletme sahibinden alkollü içecek istedi.

Site bahçesinde kanlı infaz! Husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldürdüSite bahçesinde kanlı infaz! Husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

ALKOLLÜ İÇECEK ALAMAYINCA ETRAFI TARADI

İşletme sahibi Ahmet E. ise şahsın bu isteğine olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine aracına giden Gürkan T., otomobilinden tüfek alarak restorana geri döndü. Şüpheli Gürkan T., tüfekle girdiği restoranda etrafa rast gele ateş açtı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

İşletmede bulunan Hasan Durko, Zafer A, işletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, şüphelinin açtığı ateş sonucunda yaralandı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Durko'nun olay yerine hayatını kaybettiğini belirlendi.

YAKALANAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan 3 yaralıdan Zafer A'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın ardından kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alınan Gürkan T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Türkiye
Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 270 kilogram ele geçirildi
Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 270 kilogram ele geçirildi
Avcılar’da facianın eşiğinden dönüldü: Binadan uçtu araca saplandı
Avcılar’da facianın eşiğinden dönüldü: Binadan uçtu araca saplandı