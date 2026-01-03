Yeni yılın ilk saatlerinde... Alkollü içecek alamayan saldırgan tüfekle restoranı taradı: 1 ölü 3 yaralı

Olay, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 1 Ocak'ın ilk saatlerinde Kızko sahilinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restorana gelen Gürkan T. (42) isimli şahıs, işletme sahibinden alkollü içecek istedi.

ALKOLLÜ İÇECEK ALAMAYINCA ETRAFI TARADI

İşletme sahibi Ahmet E. ise şahsın bu isteğine olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine aracına giden Gürkan T., otomobilinden tüfek alarak restorana geri döndü. Şüpheli Gürkan T., tüfekle girdiği restoranda etrafa rast gele ateş açtı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

İşletmede bulunan Hasan Durko, Zafer A, işletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, şüphelinin açtığı ateş sonucunda yaralandı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Durko'nun olay yerine hayatını kaybettiğini belirlendi.

YAKALANAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan 3 yaralıdan Zafer A'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın ardından kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alınan Gürkan T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.