Site bahçesinde kanlı infaz! Husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Yayınlanma:
Diyarbakır'da yaşanan korkunç olayda T.A. isimli kişi, husumetlisi Sinan K.'yi sitenin bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Acı olay, Diyarbakır'da akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

Bakırköy'deki kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Adım adım takip etmişlerBakırköy'deki kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Adım adım takip etmişler

Aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu iddia edilen şahıslardan T.A.'nın, site bahçesinde husumetlisi Sinan K.’ye pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürüldü.

BOYNUNA ASÇMA İSABET EDEN KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynuna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Sinan K., ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Şüpheli T.A., polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Cinayet şüphelisini emniyette sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

