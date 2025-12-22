Bakırköy'deki kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Adım adım takip etmişler

Bakırköy'de otomobilinde seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuyumcu Ünsal Bahçeci (35) cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Olay, 17 Aralık sabahı Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde meydana geldi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalara göre, şüpheliler Ünsal Bahçeci’yi sabah evinden çıktığı andan itibaren takibe aldı. Bahçeci otomobiliyle seyir halindeyken yanına motosikletle yaklaşan saldırganlar, araca ateş açtı. Sol koltuk altından iki kurşunla vurulan Bahçeci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TALİMAT YURT DIŞINDAN, HEDEF "İSTASYON"

Soruşturma kapsamında, saldırganların kuyumcu Bahçeci ile bireysel bir husumetlerinin bulunmadığı, bir suç örgütü adına hareket ettikleri belirlendi. Cinayet talimatının yurt dışındaki örgüt liderlerinden geldiği, eylemi gerçekleştirenlerin ise yurt dışına kaçtıkları takdirde ödeme alacakları vaat edildiği öne sürüldü.

SINIR HATTINDA YAKALANDILAR

İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Olayda silahı kullanan Azad Baran P. ve motosikleti süren Ardıcan Ö., Tekirdağ üzerinden yurt dışına kaçmak üzereyken Cinayet Büro ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelilere kaçmaları için yer sağlayan, telefon temin eden ve suç aletini saklayan diğer tüm şüpheliler de operasyon kapsamında ele geçirildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan, infaz anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletli iki saldırganın hareket halindeki otomobile yaklaşarak ateş açtığı ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi. Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler, "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Suç örgütü üyeliği" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

