Bakırköy'deki kanlı infazda gözaltı sayısı yükseldi!

Bakırköy'de 17 Aralık’ta otomobiliyle seyir hâlindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuyumcu Ünsal Bahçeci'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı yükseldi. İlk etapta yakalanan 9 kişinin ardından 3 kişi daha gözaltına alınırken 12 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, 17 Aralık günü otomobiliyle hareket halindeyken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ünsal Bahçeci'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan biri kadın ve biri 18 yaşından küçük toplam 12 zanlı Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 2’sinin saldırıyı gerçekleştiren motosikletli kişiler olduğu, talimatı yurtdışından aldıkları ve olay sonrası kaçmaya çalıştıkları tespit edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, motosikletli iki kişinin Bahçeci’nin aracına yaklaşarak sol taraftan ateş açtığı, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Polis ekiplerinin saldırganları bir taksiden indirerek yakaladığı anlar da kameralara yansıdı.

OPERASYON DÖRT İLDE YÜRÜTÜLDÜ!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandığı belirtildi.

Zanlıların suç örgütü bağlantısı da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

