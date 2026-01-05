Kamyona pompalı tüfekle saldırı! 3 kişi tutuklandı

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Yenimahalle Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyona, yine seyir halindeki başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

Son dakika | Ünlü yönetmen Seren Yüce’ye silahlı saldırı!

ŞÜPHELİLER, KGYS İLE TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından şüphelilerin kaçtığı araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden tespit edildi. Olayla ilgili S.Ö., S.A., G.A. ve D.A.A. isimli şüpheliler olayda kullandıkları pompalı tüfekle gözaltına alındı.

Taraflar arasında ticari anlaşmazlık bulunduğu ve saldırının da bu gerekçeyle düzenlendiği belirtildi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI 2'Sİ SERBEST

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; seyir halinde bulunan otomobildeki şüphelilerin pompalı tüfekle kamyona ateş açtıkları anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ateş açılan kamyon sürücüsünün geri geri gelerek otomobilden kurtulmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.