Son dakika | Ünlü yönetmen Seren Yüce’ye silahlı saldırı!
Yönetmen Seren Yüce, evinde silahlı saldırıya uğradı. Kapıyı çalan kurye kıyafetli, kasklı saldırganın ateş açmasıyla yaralanan Yüce, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Altın Portakal ödüllü ünlü yönetmen Seren Yüce, evinde silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre, kask takan ve üzerinde kurye kıyafeti olan bir kişi Yüce’nin kapısını çaldı, daha sonra ise ünlü yönetmene ateş etti. Saldırıda yaralanan Yüce, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI!

Yaşanan olayın ardından Yüce’nin eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde ve çevrede inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın kaçtığını tespit etti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI!

Polis ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlattı. “Masum” ve “Kasaba” dizilerinin yönetmeni Seren Yüce'nin ise sağlık durumunun takip edildiği ve olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak:AA

