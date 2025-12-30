Son dakika | Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e Kadıköy'de silahlı saldırı yapıldı. Hastaneye kaldırılan Gümüştekin'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe’nin tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'in silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Gümüştekin, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

İBRAHİM GÜMÜŞTEKİN KİMDİR?

İbrahim Gümüştekin, Fenerbahçe tribünleri içinde özellikle “Anadolu Genç Fenerbahçeliler” grubu üzerinden tanınan bir tribün lideri olarak biliniyor. Uzun yıllardır sarı-lacivertli takımın maçlarında aktif rol alan Gümüştekin, tribün organizasyonları ve taraftar yapılanmalarıyla adını duyurdu.

İbrahim Gümüştekin’in ismi, çeşitli adli soruşturma ve iddianamelerde yer aldı. Özellikle 2023 ve 2024 yıllarında yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından dikkatleri üzerine çekti.

Bugün İbrahim Gümüştekin, Fenerbahçe taraftar camiasında tanınan bir isim olmasının yanı sıra, tribün liderliği etrafında şekillenen bu tartışmalar nedeniyle kamuoyunda farklı görüşlerle değerlendirilen, tartışmalı bir figür olarak anılmaya devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

