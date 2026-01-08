Meteoroloji uyarmıştı: Edirne'de şiddetli yağış su baskınlarına sebep oldu

Edirne'de etkili olan şiddetli sağanak, ev ve ahırları su bastı, bir servis aracı çamura saplandı. AFAD ve jandarma ekipleri bölgede müdahalede bulundu.

Edirne'de Meteoroloji'nin "sarı" kodlu uyarısının ardından etkili olan şiddetli sağanak, kırsal bölgelerde su baskınlarına ve ulaşım aksaklıklarına yol açtı.

HAVSA'DA EV VE AHIRLAR SUYLA DOLDU

Sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran yağış nedeniyle Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde 3 ev ile 3 ahırın giriş kısımlarını su bastı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, vatandaşlarla birlikte tahliye çalışması yaptı.

İŞÇİ SERVİSİ ÇAMURA SAPLANDI

Aynı köyde bir işçi servisi de şiddetli yağışın etkisiyle çamura saplanarak kaldı. Araçta mahsur kalan işçi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

YETKİLİLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy ve Edirne AFAD Müdürü Cengiz Karakuş, su basan bölgede inceleme yaparak köylülerin durumunu kontrol etti. Köy içinden geçen derenin taşma riskine karşı DSİ ekiplerinin temizlik çalışması yapacağı bildirildi.

SÜLOĞLU İLÇESİNDE DE DERE TAŞTI

Süloğlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi ve Domurcalı köyünde de şiddetli yağış nedeniyle dere taştı. DSİ ekipleri bu bölgede de gerekli tedbirleri aldı. Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

