Soğuk hava dalgası geri dönüyor: 4 bölge için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Ocak Perşembe günü gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Anadolu Ege ve Akdeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı uyarısında bulundu. MGM, sel, yıldırım, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, Türkiye geneli etkili olan soğuk hava dalgası, Marmara, İç Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı olarak kendisini gösterecek.

Yapılan son değerlendirmelerde, kuvvetli sağanak ve kar yağışının yarın (8 Ocak Perşembe) günü gece saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Yağışların Balıkesir'in güney ve batısı, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Bursa'nın güneyi, Kütahya'nın batısı, Konya, Muğla ile Antalya çevreleri ve Konya'nın güney ve batısında etkili olacağı belirtildi.

SEL, YILDIRIM, KUVVETLİ RÜZGAR, BUZLANMA VE TİPİ UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları kuvvetli sağanak ve kar yağışı ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Balıkesir'in güney ve batısı, Çanakkale ve İzmir'de, 08.01.2026 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Manisa, Aydın, Bursa'nın güneyi, Kütahya'nın batısı ve Muğla'da, öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Konya'nın güney ve batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Genel olarak akşam saatlerine kadar etkisini kaybetmesi beklenen yağışların; Antalya'nın doğusu Ve Konya'nın güneyinde gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 1600 metre rakımın üzerindeki yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, Konya Antalya yolu Alacabel Mevkii başta olmak üzere yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

