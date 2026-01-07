63 kent için sarı kodlu uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek: İstanbul dahil...Kar, fırtına, sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, yarın sabahın erken saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Yapılan uyarıda, etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamaların yaşanabileceği, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Özellikle bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir'in güney ve batısı, Çanakkale ve İzmir'de, yarın sabah saatlerinden itibaren Manisa, Aydın, Bursa'nın güneyi, Kütahya'nın batısı ve Muğla'da, öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleriyle Konya'nın güney ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın akşam saatlerine kadar etkisini düşürmesi beklenen yağışların Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güneyinde gece saatlerine kadar da etkili olacağı ön görülüyor. Öte yandan yağışların bin 600 metre rakımın üzerindeki yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, Konya-Antalya Yolu Alacabel mevki başta olmak üzere yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MGM'nin duyurusunda yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği beklenirken, vatandaşın; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji yarın tam 63 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Uyarı yapılan kentler şöyle:

"Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Düzce"

????7 Ocak 2026 Çarşamba

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise İstanbul'da perşembe sabahından itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına yaşanmasının beklendiği, hava sıcaklıklarının ise hafta ortasından itibaren hızla düşerek kış değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

AKOM, İstanbul için kent genelinde lodosun etkisini artırarak sürmesinin, gece saatlerinden itibaren yağış geçişlerinin görülmesinin ve perşembe sabahından itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına yaşanmasının beklendiği aktarıldı. Hava sıcaklıklarının ise hafta ortasından itibaren hızla düşerek kış değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olmasının beklendiği hafta başından beri 15- 18 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların perşembe günü itibarıyla 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada bugün akşam saatlerinden (22.00) itibaren rüzgarın güneyli yönlerden (lodos) kuvvetleneceği, perşembe (yarın) sabah saatlerinden (08.00) itibaren ise etkisini arttırarak fırtınanın, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesinin beklendiği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Hafta başından bu yana 15-18 derece aralığında bahar havası etkisinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü itibarıyla 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 15 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 16-23 Ocak tarihleri arasında ise normallerin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MGM'nin verilerine göre İstanbul'da cuma günü karla karışık yağmur, önümüzdeki pazartesi ve salı günü ise kar ve karla karışık yağmur görülecek.

Öte yandan cuma gününe yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor.