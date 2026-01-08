CMK ücretleri belli oldu: Resmî Gazete'de yayımlandı

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 2026 yılı için avukatlık ücretleri belirlendi. Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemeler, davaların görüldüğü mahkeme türüne göre farklılık gösteriyor.

SORUŞTURMA VE SULH CEZA AŞAMASI ÜCRETLERİ

Soruşturma evresindeki işler için 4 bin 27 lira, sulh ceza hâkimliklerindeki işler için ise 6 bin 273 lira ödenecek.

ASLİYE VE AĞIR CEZA MAHKEMELERİ

Asliye ceza mahkemelerindeki davalar için ücret 6 bin 904 lira olarak belirlenirken, ağır ceza mahkemeleri için bu tutar 12 bin 387 liraya çıkıyor. Seri muhakeme usulüne göre yürütülen işlerde ise tarife 2 bin 883 lira.

ÇOCUK MAHKEMELERİ VE DİĞER ÖZEL MAHKEMELER

Çocuk mahkemeleri için ücret 6 bin 904 lira, çocuk ağır ceza mahkemeleri için 12 bin 387 lira. İcra Ceza, Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemeleri ile İnfaz Hâkimliklerindeki davalar için de 6 bin 904 lira ödeme yapılacak.

KANUN YOLLARI ÜCRETLERİ

Bölge adliye mahkemelerindeki duruşmalı davalar için 12 bin 387 lira, Yargıtay'daki duruşmalı davalar için ise 13 bin 945 lira ücret ödenecek.