CMK ücretleri belli oldu: Resmî Gazete'de yayımlandı

CMK ücretleri belli oldu: Resmî Gazete'de yayımlandı
Yayınlanma:
2026 yılında Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca görevlendirilen müdafi ve vekillere ödenecek ücret tarifesi Resmî Gazete'de ilan edildi.

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 2026 yılı için avukatlık ücretleri belirlendi. Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemeler, davaların görüldüğü mahkeme türüne göre farklılık gösteriyor.

SORUŞTURMA VE SULH CEZA AŞAMASI ÜCRETLERİ

Soruşturma evresindeki işler için 4 bin 27 lira, sulh ceza hâkimliklerindeki işler için ise 6 bin 273 lira ödenecek.

ASLİYE VE AĞIR CEZA MAHKEMELERİ

Asliye ceza mahkemelerindeki davalar için ücret 6 bin 904 lira olarak belirlenirken, ağır ceza mahkemeleri için bu tutar 12 bin 387 liraya çıkıyor. Seri muhakeme usulüne göre yürütülen işlerde ise tarife 2 bin 883 lira.

ÇOCUK MAHKEMELERİ VE DİĞER ÖZEL MAHKEMELER

Çocuk mahkemeleri için ücret 6 bin 904 lira, çocuk ağır ceza mahkemeleri için 12 bin 387 lira. İcra Ceza, Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemeleri ile İnfaz Hâkimliklerindeki davalar için de 6 bin 904 lira ödeme yapılacak.

Bakan Tunç'tan CMK ödemelerine dair dikkat çeken açıklamaBakan Tunç'tan CMK ödemelerine dair dikkat çeken açıklama

Avukatlardan asgari ücret eylemi: CMK'dan 48 bin TL talep ettilerAvukatlardan asgari ücret eylemi: CMK'dan 48 bin TL talep ettiler

KANUN YOLLARI ÜCRETLERİ

Bölge adliye mahkemelerindeki duruşmalı davalar için 12 bin 387 lira, Yargıtay'daki duruşmalı davalar için ise 13 bin 945 lira ücret ödenecek.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Türkiye
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden skandal: CHP'li belediyenin hizmet çadırı yıkıldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden skandal: CHP'li belediyenin hizmet çadırı yıkıldı
Manisa'da içki masasındaki 3 arkadaş tüfekle birbirlerini vurdu: Biri cezaevinden yeni salınmıştı
Manisa'da içki masasındaki 3 arkadaş tüfekle birbirlerini vurdu: Biri cezaevinden yeni salınmıştı