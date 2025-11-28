İtalyan gazetecilerden grev kararı: Basının amiral gemilerinde haber akışı kesildi

Yayınlanma:
İtalya'nın önde gelen gazetelerinde basın emekçilerinin aldığı grev kararı nedeniyle haber akışı kesildi.

İtalyada gazeteciler toplu iş sözleşmemelerinin yenilenmemesi nedeniyle 1 günlük grev kararı aldı.

28 Kasım sabahı başlayan grev nedeniyle İtalyan basınının amiral gemilerinde haber akışı durdu bazı gazetelerde ise haber girişi kesintili şekilde gerçekleşiyor.

İTALYAN GAZETECİLERDEN GREV KARARI

Önemli İtalyan gazeteleri arasında Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Il Manifesto, Domani, Il Secolo XIX, Il Resto del Carlino, Il Messaggero ve Avvenire, okuyucularına bugün web sitelerinde haber yayınlanmayacağını ve yarın basılı sürümlerinin yayınlanmayacağını bildirdi.

BASININ AMİRAL GEMİLERİNDE HABER GİRİŞİ DURDU

SkyTg24 web sitesi yarın sabah yayına devam edecek. Ancak SkyTg24, özel haberler olmadan kısaltılmış bir haber yayını sunacak; videoda görünen gazeteciler, editör kadrosuyla anlaşarak bunu yapıyor. Il Giornale'nin yazı işleri kadrosunun bir kısmı da greve katılıyor.

Ülkenin en çok tiraja sahip gazeteleri arasında yer alan La Repubblica'dan yapılan açıklamada, grev nedeniyle 29 Kasım sabahına kadar haber girişi yapılmayacağı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

